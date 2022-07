Laura Dekker: ‘Heb me erbij neergelegd dat ik altijd het zeilmeisje blijf’

Laura Dekker woont inmiddels op een woonerf in een rijtjeshuis met dakkapel, roze hortensia’s in de voortuin en een plexiglas naamplaatje met ‘Laura, Sander, Tim en Alex’. Maar dit-gelooft-u-niet-toch? Nee, de 26-jarige vrouw die nog altijd het record houdt van jongste zeiler die alleen de wereld rondtoerde, woont op een boot. Natúúrlijk woont ze op een boot. Een grote boot. En voor de mensen die er verstand van hebben, het is een polyester Scorpio 72 uit 1984, lengte ruim 23 meter, zes hutten.