Laura H.: Ontsnappen uit het kalifaat is een zelfmoordmissie

Op deze site vertelt Laura H. in een podcast wekelijks over haar vlucht uit het Kalifaat. Deze week aflevering 3.

Als Laura in Mosul blijft, zal ze sterven. Daarvan is ze overtuigd. Maar proberen ontsnappen uit het kalifaat is ook een zelfmoordmissie. Of kan iemand haar helpen? Haar vader, die 4500 kilometer van haar verwijderd is, belooft alvast dat het goedkomt. Maar als een eerste reddingsactie mislukt, beseft hij dat er een beter plan moet komen. Een groter plan. Eentje waarin Britse spionnen en internationale deradicalisatie-experts de hoofdfiguren zijn. Maar hoe waterdicht is deze operatie? Luister hierboven naar haar verhaal.