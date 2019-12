Lee moest zijn familie vertellen dat hij ging samenwonen met twee mannen

,,Harm en ik vonden Lee allebei meteen leuk. Een heel aangenaam mens. We konden fijn met hem praten, we voelden ons op ons gemak en hij is heel knuffelbaar. Het was net zo ontspannen en vanzelfsprekend als toen Harm en ik elkaar zeven jaar geleden ontmoetten. Dat klopte ook direct. We waren klaar met beperkingen en moeilijkheden uit onze verledens, en rijp voor een frisse start. Leven met Harm is gemakkelijk, hij is een lot uit de loterij. Al vrij snel kochten we samen een appartement.