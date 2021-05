Leeftijd van coronapatiënten die in ziekenhuis worden opgenomen schiet omlaag

Dat blijkt uit nieuwe gegevens die deze krant heeft opgevraagd bij de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). IC-arts Diederik Gommers is opgetogen: ,,Wij waren er al van overtuigd dat het vaccin werkt, en deze cijfers tonen aan dat het ook daadwerkelijk zo is. Je ziet dus al effect na de eerste prik’’, benadrukt de hoogleraar intensive care geneeskunde. ,,De patiënten die je in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgt, zijn de mensen die niet gevaccineerd zijn’’, betoogt Gommers, die de IC van het Rotterdamse Erasmus MC aanvoert. ,,We zien nu heel duidelijk dat je - áls je gevaccineerd bent - voordeel hebt!’’

Uit de nieuwe data over de leeftijden van coronapatiënten die worden opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis, blijkt dat de leeftijd is geduikeld. Van alle patiënten op de coronaverpleegafdeling is nu ruim een kwart (26,1 procent) 50 tot en met 59 jaar oud, daarmee is het de grootste groep. In maart en april bestond de grootste groep nog uit zeventigers. En in januari en februari waren het naast zeventigers ook tachtigers die met corona op de verpleegafdeling belandden. Die groepen zijn inmiddels grotendeels gevaccineerd.