Leerling lost schoten op school in Roermond; had wapen en bijl bij zich

De scholier haalde een vuurwapen en bijl tevoorschijn toen hij vanochtend rond half negen aankwam op het Kennis- en Expertisecentrum (KEC), een instelling voor speciaal onderwijs en zorg. Volgens getuigen zou hij het vuurwapen binnen de school op docenten hebben gericht. De school heeft aan ouders laten weten dat de jongen in een plafond heeft geschoten.



Vervolgens is de schutter naar buiten gelopen. ,,Hij kwam naar buiten en liep toe op een jongen met wie hij ruzie heeft'', zegt een meisje tegen omroep 1Limburg. Ook buiten de school zouden enkele schoten zijn gelost, waarbij niemand geraakt werd. Leraren van de school kwamen tussenbeide, overmeesterden de 16-jarige en bleven, terwijl de politie werd gebeld, met hem in gesprek.



Politieagenten waren binnen enkele minuten ter plaatse en hielden de jongeman aan. Aanvankelijk was er sprake van een luchtdrukgeweer, maar later zijn diverse patroonhulzen gevonden, die worden onderzocht door specialisten van de Forensische dienst. De politie bevestigt dat de jongen geschoten heeft en gaat ervan uit dat hij ruzie met de medescholier had.