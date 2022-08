Leerling van Haagse school overleden door afgebroken giek op zeilschip tijdens uitje op Waddenzee

Met videoOp een historisch zeilschip dat in de buurt van Terschelling voer, is woensdag een deel van de mast afgebroken en op een 13-jarig meisje terechtgekomen dat op schooluitje was. Zij is ter plekke overleden, meldt de politie.

Aan boord van de zeilklipper, genaamd ‘Risico’, waren zo’n vijftien mensen van scholengemeenschap Dalton Den Haag. Zij zijn aan wal gebracht in de haven van Harlingen. Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld. Hoeveel volwassenen er op het schip waren, wordt niet bekendgemaakt.



De groep maakte deel uit van een groter gezelschap van ongeveer 160 kinderen die op verschillende schepen aan het varen waren. Zij voeren op boten van Rederij Vooruit. Een medewerker van de rederij kon woensdag echter nog niets zeggen over het tragische ongeval.

Quote Zo’n vreselijke gebeurte­nis heeft enorm veel impact op leerlingen, maar ook op docenten en ouders Arno Peters, voorzitter College van Bestuur bij Stichting VO Haaglanden

Arno Peters, voorzitter College van Bestuur bij Stichting VO Haaglanden waar Dalton Den Haag onder valt, laat weten dat leerlingen van de school op zeilweek waren in het Waddengebied.

,,Onze zorg gaat in eerste instantie uit naar de direct betrokkenen”, zegt hij. ,,We zijn nu iedereen aan het informeren. Vervolgens gaan we de leerlingen zo snel mogelijk naar huis brengen en daarna moeten we bedenken hoe we hier op een passende manier bij stil zullen staan. Het is uiteraard schokkend voor de hele school, zo’n vreselijke gebeurtenis heeft enorm veel impact op leerlingen, maar ook op docenten en ouders.”

Volledig scherm 'Een vreselijk en dramatisch ongeluk waar kinderen getuige van zijn', zei de burgemeester van Harlingen. © Kappers Media

Momenteel wordt onderzocht hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het schip, een bijna 24 meter lange eenmaster uit 1895, was op zee toen een deel van de mast afbrak. De Landelijke Eenheid, waaronder de waterpolitie valt, gaat naar de plek waar de boot nu is aangemeerd. ,,Die zullen gaan uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren”, vertelt een politiewoordvoerster aan deze site.

Quote Onze collega’s hebben er zo snel mogelijk voor gezorgd dat haar schoolge­noot­jes goed zijn opgevangen woordvoerster, politie Noord-Nederland

,,Je kunt je voorstellen dat dit ontzettend heftig voor hen is”, vervolgt zij. ,,Ze waren als uitje op het schip en het slachtoffer is daar overleden. Onze collega’s hebben er zo snel mogelijk voor gezorgd dat haar schoolgenootjes goed zijn opgevangen.” Eventueel later zullen zij als getuigen worden gehoord. ,,Maar daar is het nu nog te vroeg voor.”

Burgemeester ter plaatse

De burgemeester van Harlingen, Ina Sjerps, is in het Entrepotgebouw aanwezig waar de opvarenden zijn opgevangen. Sjerps spreekt van een ‘vreselijk en dramatisch ongeluk waar kinderen getuige van zijn’. Volgens de gemeente gebeurde het tragische voorval op een charterschip. Op foto's is te zien dat het zeilschip de naam Risico heeft.

Ook in Den Haag is het nieuws neergedaald. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen laat weten dat de gemeente de school alle hulp zal verlenen die nodig is. ,,We staan in goed contact met de school en doen er alles aan om hen te helpen waar nodig, meer dan dat kan ik er niet over zeggen”, aldus de zegsman.

Na het incident zijn enkele webcams die de Waddenzee filmen tijdelijk offline gehaald. ‘Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen’, schrijven de beheerders.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Door een mastbreuk in Harlingen kwamen eerder drie Duitse toeristen om het leven. In augustus 2016 begaf de mast van het historische zeilschip Amicitia het door vergaande houtrot. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde daarna dat het in de de bruine vloot-sector ontbrak 'aan kennis en kunde van veilig onderhoud’. Ook schoten keuringen en controles tekort.

Lessen trekken

Dat het nu weer misgaat, baart Paul van Ommen van de branchevereniging voor de beroepschartervaart (BBZ), zorgen. Hij is erg aangedaan door het ongeluk. Van Ommen probeert contact te krijgen met de direct betrokkenen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. ,,Dat is van belang om te zien op welke manier we kunnen helpen, maar ook om vast te stellen wat er is misgegaan zodat we hier lessen uit kunnen trekken”, vertelt hij.

Van Ommen pleit voor een diepgaand onderzoek. ,,Dat zijn we verplicht aan de nabestaanden. Daarnaast willen we als sector weten what the hell hier is misgegaan en of dat voorkomen had kunnen worden. We dragen verantwoordelijkheid voor de mensen aan boord, het moet te allen tijde veilig zijn.”