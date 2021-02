'Leerlingen vanaf 1 maart één dag per week naar middelbare school’

Op1 niet terug te kijken na blunder met gebalkte foto van onschuldi­ge broer kroongetui­ge

16 februari De makers van Op1 hebben hun excuses aangeboden nadat in de uitzending van gisteravond per ongeluk een ‘gebalkte’ foto werd getoond van een volstrekt onschuldige man. 995.000 kijkers zagen hoe de vermoorde broer van kroongetuige Nabil B. als een soort crimineel in beeld kwam. De uitzending is, vermoedelijk vanwege de blunder, niet terug te kijken.