Leerlingen zien ordeproblemen in klassen en vinden te weinig rust

Om de ordeproblemen te lijf te gaan, adviseert hij bijvoorbeeld om duidelijke regels in te voeren voor onder meer het gebruik van smartphones, taalgebruik en het aanspreken van de leerkrachten. Lerarenteams moeten samen bepalen wat ze wel en niet accepteren, zodat er meer duidelijkheid voor de leerlingen komt. ,,Leraren zijn heel empathisch, nemen de kinderen heel serieus en geven goede positieve feedback, maar ze zijn minder goed in consequent en kordaat optreden", stelt Smits.



Ook analyseerde hij de cito-scores van de driehonderd basisscholen in alle groepen. Daaruit blijkt dat ‘kleurrijke scholen’, waarop veel kinderen met een niet-westerse achtergrond zitten, vooral in groep 7 en 8 de leerresultaten op rekenen en taal laten stagneren. Uiteindelijk gaan ze met een achterstand naar de middelbare school. Het gemiddelde eindniveau is 3,5 maand lager dan het landelijk gemiddelde, terwijl ze in groep 3 met een voorsprong van 2,5 maand binnenkomen, constateert Smits. ,,Mijn veronderstelling is dat begrijpend lezen in groep 7 en 8 complex wordt en dat het begrip en de taalvaardigheid van die leerlingen onvoldoende is. In die groepen hebben deze scholen een top leerkracht nodig om juist op begrijpend lezen te kunnen inzetten", adviseert hij. Bovendien zouden deze scholen meer uren per week aan lezen en taal moeten besteden, zodat de leerlingen voldoende kilometers maken.



Dat het kan, bewijzen volgens Smits namelijk de ‘excellente kleurrijke scholen’. Die leerlingen eindigen in groep 8 met een voorsprong van drie maanden boven het landelijk gemiddelde. Al is het niveau met begrijpend lezen kantje boord.