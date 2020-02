LEES TERUG| Boeren onderweg naar huis na dagje demonstreren, drukke avondspits blijft uit

Droomvakan­tie met vriendje eindigt in nachtmer­rie: Nederland­se (24) ontsnapt aan dood bij overval

20:53 De Antwerpse kleermaker Tommaso Bordoni (29) en zijn Nederlandse vriendin Linsey de Waele (25) zijn aan de dood ontsnapt bij een overval in Zuid-Afrika. Het koppel was met vakantie in het land, toen Tommaso op de avond van Valentijn plots oog in oog stond met twee gewapende kerels in de slaapkamer van hun verblijf. ,,Ik was zeker dat ze me zouden vermoorden”, vertelt de Belg - die sindsdien gekweld wordt door paniekaanvallen - tegen deze nieuwssite.