LEES TERUG | Dodental loopt op tot 43, vertrouwen in Rutte en Nederlandse aanpak van coronavirus

Podcast PODCAST: Reacties op toespraak Rutte, EK voetbal uitgesteld en presenta­tor zit noodgedwon­gen thuis

15:27 De podcast Achter het Verhaal van onze nieuwssite is vanaf vandaag dagelijks te beluisteren in verband met de uitbraak van het coronavirus. Maker Kevin Goes gaat in gesprek met verslaggevers, redacteuren en correspondenten over het virus en alles wat daarmee te maken heeft.