Lege Boeing 737 vliegt morgenochtend naar Lesbos ‘om 189 vluchtelingen op te halen’

Het geld dat nodig is voor de retourvlucht is opgehaald via crowdfunding. De actiegroep stelt dat ‘de maat vol is’ en Nederland zeker duizend gestrande vluchtelingen moet gaan opnemen. ,,Nederland moet hen in veilige omstandigheden – met gezond voedsel, voldoende medische zorg en psycho-sociale begeleiding – een asielprocedure bieden", schrijft de groep aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die over het onderwerp gaat. ,,De burgers betrokken bij de beweging We Gaan Ze Halen vragen uw toestemming voor het evacueren van de eerste 189 vluchtelingen van het eiland Lesbos naar Nederland.”