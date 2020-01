Lege handgranaat aangetroffen bij hoofdbureau politie

in turkse kluis Staat wacht al jaren op miljoenen van grootste belasting­zwen­del ooit

12:31 Al ruim vijf jaar wacht de Nederlandse staat op 18 miljoen euro belastinggeld dat ergens in een Turkse kluis ligt te verstoffen. Het is het geld van Nederlands grootste belastingzwendel ooit. Maar of het geld snel terug naar de Belastingdienst kan komen, is hoogst onzeker.