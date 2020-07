Legerhelikopter crashte vlakbij moederschip

Coronavac­cin mogelijk dit jaar op de markt na succesvol­le proef op mensen

16:29 Het Britse vaccin dat Nederlanders moet beschermen tegen het coronavirus is goed aangeslagen bij een eerste groep proefpersonen. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Oxford maandag in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet. Mogelijk komt het vaccin nog dit jaar op de markt.