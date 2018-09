Lego zegt plastic vaarwel: duurzame blokjes snel in Nederland te koop

De eerste duurzame Lego is al op de markt. Lego-fans uit Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten en Canada kregen in augustus het doosje 'Plants from plants' gratis bij een grote aankoop in de webshop. Daarin zitten bomen, planten en blaadjes gemaakt van plastic op basis van suikerriet. En binnenkort worden ze ook voor Nederlandse Lego-fans beschikbaar, laat Lego's manager duurzaamheid Matthew Withby weten.

Volledig scherm Plants from Plant is lego gemaakt van duurzaam plastic © LEGO.com ,,De Plants from Plants-editie was een limited edition, die brengen we niet los op de markt. Maar nog dit jaar zullen de duurzame elementen onderdeel worden van een nieuwe Lego Creator set." Die set zal voor alle consumenten beschikbaar worden via de webshop. ,,We streven ernaar om voor de jaarwisseling alleen nog maar plant- en boomelementen op basis van suikerriet te produceren."

De duurzame versie van de plastic plantjes en boompjes is niet van origineel te onderscheiden. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want de chemische samenstelling is identiek. Beide versies zijn gemaakt van polyetheen. Maar waar de ethanol normaal gesproken gewonnen wordt uit petroleum, wordt het bij 'Plants from plants' uit suikerriet gehaald. En dat is een stuk beter voor het milieu.