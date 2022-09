Legt rechter met uitspraak over innovatieve stallen nieuwe stikstofbom onder boerend Nederland?

Het is me weer het weekje wel voor de Nederlandse boeren, de melkveehouders in het bijzonder. Maandag werd bekend dat de uitzonderingspositie waardoor Nederlandse melkveehouders meer mest mogen uitrijden dan collega’s in de rest van de Europese Unie in stapjes wordt afgebouwd. De afspraak die minister van Landbouw Henk Staghouwer hierover maakte in Brussel, bleek zijn laatste daad in het ambt; Staghouwer stapte later op de dag op.