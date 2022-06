Leidinggevenden politiebond ACP onder de loep, onderzoek naar mogelijk wangedrag

De op één na grootste politiebond van Nederland (24.000 leden) ligt al langere tijd onder een vergrootglas. Ereleden klagen over een doofpotcultuur en vinden dat de in opspraak geraakte ex-voorzitter Gerrit van de Kamp te veel in bescherming wordt genomen door het waarnemend bestuur. ,,Ik maak mij ernstig zorgen om de toekomst van ACP”, zei een van de ereleden eerder tegen deze site.

Naast over Van de Kamp kwamen de afgelopen periode ook signalen van wangedrag over overige leden van de bond binnen. Het gaat hier om personen met een leidinggevende functie, bevestigt de ACP. Over wie precies de meldingen gaan, wil de bond niet kwijt. ,,De hele gang van zaken is ontzettend vervelend en pijnlijk voor alle partijen. Het is jammer dat het via de media moet lopen, we hadden deze kwestie graag in alle rust intern willen oplossen”, zei een woordvoerder weten.

Een onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau Hoffmann Bedrijfsrecherche moet uitwijzen of de signalen van grensoverschrijdend gedrag kloppen.

Nieuwe voorzitter

Voormalig burgemeester en CDA’er Wim Groeneweg is tijdens de vergadering unaniem benoemd tot de nieuwe voorzitter van ACP. Hij moet de politiebond weer in een rustiger vaarwater krijgen. ,,Na achttien jaar kom ik terug bij de ACP, wel in een roerige tijd en dat gaat me aan het hart. Daarom ga ik graag samen werken aan herstel van vertrouwen, van leden, vrijwilligers, partners in de nationale politie en uiteraard de medewerkers van de werkorganisatie”, laat hij weten.

Groeneweg is bekend met de ACP en heeft ervaring met besturen. In het verleden heeft hij namens de bond een aantal landelijke politie-cao’s afgesloten en internationaal vakbondswerk gedaan in de politiesector. ,,Ik houd van het politiebedrijf. Ik vind het belangrijk dat er een goede vakorganisatie is en blijft. De ACP is een hele fijne club en ik zet me er graag voor in. Er moet het een en ander geheeld worden. Dat moeten we met elkaar doen, en daar gaan we ons samen voor inzetten.”

Onder vergrootglas

Verder is André Ditewig benoemd als algemeen secretaris van de ACP. Ditewig werkt al ruim veertig jaar bij de politie, waarvan de eerste vijftien jaar op straat als diender. Hij geeft aan de belangen te willen behartigen van alle politiemensen ‘in deze pittige tijden’. ,,Het politievak ligt onder een vergrootglas en het is mentaal zwaar werk. Er haken nu teveel mensen af. Hoe laat je iemand gezond door zijn loopbaan heen gaan? Ik ken het politiewerk en weet hoe belangrijk het is dat je steun kunt krijgen buiten de politie, zoals de ACP biedt.”

Ditewig volgt Aukje Smet op, die eerder in een interne brief hard uithaalde naar het beleid van de ACP. Er zou door de leiding van de ACP ‘onvolledige en onjuiste informatie zijn verstrekt’ over het onderzoek naar Gerrit van de Kamp. ‘Het verandert in een drama en een crisis op het moment dat een onderzoek niet mag plaatsvinden’, schreef Smet. ‘Dat feiten worden verdraaid en dat er onjuistheden worden verkondigd. Dat onderzoeksresultaten worden ontkend. Deze gang van zaken is niet alleen pijnlijk, maar mijns inziens schadelijk en verwerpelijk. En de melders wordt groot onrecht aangedaan.’

De ACP heeft met de nieuwe voorzitter, secretaris en enkele nieuwe bondsbestuurders het volste vertrouwen dat de rust zal wederkeren.

ACP Gerrit van de Kamp was sinds 2004 voorzitter van de politievakbond. In die functie was hij onder meer actief als woordvoerder van de ACP en overlegde hij met de overheid over de politie-cao. De bond bestaat sinds 1981 en is een van de grootste politievakbonden van Nederland, met ongeveer 24.000 leden. De Nederlandse Politie Bond (NPB) is de grootste met circa 28.000 leden. ‘We zijn dankbaar voor alles wat Gerrit als voorzitter heeft betekend voor onze ACP en de politieorganisatie en dat hij ook in de toekomst zijn kennis en expertise blijft delen’, schreef ACP in een bericht over zijn vertrek. ,,Van de Kamp staat bekend als politieman in hart en nieren en een uitstekende onderhandelaar met een schat aan ervaring en historische kennis. Hij heeft de afgelopen jaren naast het ACP-voorzitterschap verschillende functies gecombineerd, waardoor hij actief is in de volle breedte van het veiligheidsdomein en de vakbeweging.” Naast voorzitter van ACP was Van de Kamp onder meer voorzitter van de Coalitie voor Veiligheid (CvV), lid van de Sociaal-Economische Raad (SER), voorzitter van de European Police Union (EPU) en vice-voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

