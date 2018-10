Leidse bioloog opgepakt in eigen tuin na zoeken snuitkevers

De Leidse bioloog Roelant Jonker is afgelopen nacht in een tuintje naast zijn huis bespoten met pepperspray en gearresteerd. Hij was op dat moment met een zaklantaarn op zoek naar snuitkevers, zoals hij al tien jaar vrijwel dagelijks doet. ,,Dit laat een groot trauma achter'', zegt de bioloog die eerder acht maanden werd vastgehouden door guerrillabeweging FARC.

Jonker heeft naar eigen zeggen al jaren een stukje gemeentegrond naast zijn huis in beheer. Hij zet er planten neer, geeft ze water en beschermt ze tegen snuitkevers.



Die beestjes, zo'n centimeter groot, leggen eitjes in de grond. Hun larven vreten vervolgens maandenlang plantenwortels aan, waardoor de fauna het leven laat. De bioloog stopt de kevers op de volgens hem meest veilige wijze: hij breekt hun nekjes. Een 'stukje meditatie' noemt hij het.



Dat was het gisteren rond middernacht allerminst. Met twee kevers nog op zijn hand werd Jonker aangesproken door de politie, die vond dat hij zich verdacht gedroeg. De agenten wilden zijn legitimatie zien, waarna hij in zijn huis op zoek ging naar zijn paspoort.

Volledig scherm Een snuitkever. © Pixabay

Woordenwisseling

Hij kon het niet vinden, bleek na een tijdje zoeken. ,,Ik zei dat ze me maar moesten arresteren als het echt zo'n probleem was'', vertelt Jonker, die de politie bij de poort voor zijn tuin te woord stond. Toen een agent vervolgens het terrein van Jonker betrad, sloeg de sfeer om.



,,Er ontstond een stevige woordenwisseling'', vertelt de bioloog. ,,Want ik vond dat hij dat niet mocht doen. Vervolgens werd ik recht in mijn ogen bespoten met pepperspray en gearresteerd.'' Jonker kon zijn inmiddels wakker geworden vriendin nog net naroepen dat zijn sleutels op straat waren gevallen, voordat hij werd meegenomen naar het bureau.

Quote Als de pepper­spray voor een allergi­sche reactie had gezorgd in mijn longen, was het mijn einde geweest Roelant Jonkers

Buitensporig

De bioloog vond het allemaal behoorlijk traumatisch. ,,Ik werd met mijn handen achter mijn rug onder een oogdouche gezet om mijn ogen uit te spoelen, ik kon maar net ademen'', zegt hij. Jonker wist bovendien dat het veel slechter had kunnen aflopen. ,,Ik heb astma. Als de pepperspray voor een allergische reactie had gezorgd in mijn longen, was het mijn einde geweest.''



Uiteindelijk heeft Jonkers vriendin hem gered: ze bracht zijn paspoort alsnog naar het bureau. Hij mocht naar huis, maar met een boete voor het niet of te laat legitimeren. Die boete gaat hij wel betalen, maar daarna gaat hij ertegen in beroep. Hij gaat bovendien aangifte doen tegen de agenten.

Quote De politie heeft geen idee wat dit betekent voor mijn privéleven Roelant Jonkers

,,Het was buitensporig geweld'', zegt Jonker. ,,Allemaal omdat mijn huis kennelijk niet zo opgeruimd is als de staat zou willen. En het was helemaal geen halszaak; er ging niemand dood en ik was niet op andermans terrein.'' Jonker heeft nog steeds last van zijn ogen, maar verwacht vooral nog een mentale klap. ,,De politie heeft geen idee wat dit betekent voor mijn privéleven.''

Agent geduwd

De politie heeft het incident anders beleefd. Volgens de agenten weigerde Jonker herhaaldelijk uit te leggen wat hij zo laat op straat deed met een zaklantaarn.



,,De man heeft vervolgens herhaaldelijk geprobeerd zijn woning in te gaan en zich te onttrekken aan zijn aanhouding'', aldus de politie. ,,Daarbij heeft hij een van de agenten geduwd.'' Daarom zag de diender zich genoodzaakt pepperspray te gebruiken.



Jonker herinnert zich niet dat hij geduwd zou hebben. ,,Maar ik ben een grote en stevige kerel, dus misschien kwam ik bedreigend over'', zegt hij. Ondanks alles gaat hij vanavond weer met zijn zaklantaarn op keverjacht. ,,Ik put troost uit de schoonheid van de tuin.''

Ontvoerd in Colombia

Jonker haalde in 2001 het nieuws toen hij door guerrillabeweging FARC ontvoerd werd in Colombia. Hij was daar als student biologie in de jungle op zoek naar een kolonie van de uitgestorven gewaande geeloorpapegaai. Hij zat acht maanden vast, voordat hij tegen 18.000 euro losgeld werd vrijgelaten.