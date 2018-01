Leidse huisarts verdacht van misbruik dochter (7) en vervaardigen kinderporno

Miljardenclaim NAM dreigt bij terugschroeven gas

14:35 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat mogelijk een miljardenclaim bij de Staat neerleggen als de gaswinning in Groningen verder wordt teruggeschroefd. Dat verwacht het ministerie van Economische Zaken, meldt EenVandaag op basis van een notitie die in mei aan de formatietafel is besproken en in het bezit is van de actualiteitenrubriek.