Lennie (62) werd verliefd op een Kaapverdische zeeman: ‘Ik werd gezien als hoer’

Wéér koninklijk bezoek! Wil­lem-Alexan­der en Máxima zijn dit jaar kind aan huis in Rotterdam

7:32 De koning en de koningin hebben het dit jaar naar hun zin in Rotterdam. Om de haverklap brengt een van hen een bezoekje aan de Maasstad. De teller staat inmiddels op zes. Vooral Máxima is dit jaar vaak in de havenstad te vinden. Woensdag was het weer de beurt aan Willem-Alexander die de splinternieuwe Eregalerij opende in het Nederlands Fotomuseum op de Wilhelminapier. Zes bezoeken in vogelvlucht.