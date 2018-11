Lente in november: volgende week plaatselijk 18 graden

De late lente begint morgen en maandag voorzichtig met temperaturen van 12 á 14 graden. Ter vergelijking: op een gemiddelde novembermiddag is het 11 graden. De dagen zijn echter slechts een opwarmertje voor dinsdag en woensdag, waarop het kwik stijgt tot 14 á 18 graden. In de middagen kan de zon ook nog doorbreken, maar maandag en dinsdag beginnen waarschijnlijk wel wat grijs. ,,De lucht is vochtig, dus de kans op laaghangende bewolking en mist is groot’’, zegt Woei.



Niet alleen de middagen, maar ook de nachten worden relatief warm. Aankomende nacht kan de temperatuur plaatselijk nog onder het vriespunt zakken, maar in de overgang van maandag op dinsdag geven de thermometers minimaal 6 á 8 graden aan. ,,Dat is aan de zachte kant’’, zegt Woei. ,,3 á 5 graden is gemiddeld voor nu.’’



Naast de winterjas kan overigens ook de paraplu thuisblijven. Op een verwaarloosbaar druppeltje op maandagavond na blijft het begin volgende week droog. Pas woensdagavond gaat het regenen. ,,Vervolgens wordt donderdag echt een bewolkte en regenachtige dag’’, vertelt Woei. ,,Vrijdag is weer gemiddeld, dan wordt het 11 graden.’’



Ondanks de relatief hoge temperaturen sneuvelen er de komende dagen waarschijnlijk geen records. De warmste temperatuur ooit gemeten op 6 november (aanstaande dinsdag) is 17,1 graden in het midden van het land, een record uit 2015. ,,Dit jaar wordt het waarschijnlijk 15 graden in De Bilt’’, zegt Woei. ,,Dus daar komen we niet in de buurt.’’