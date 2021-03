Lentestorm officieel een feit, komende uren op meer plekken windkracht 9

videoWe beleven in Nederland vandaag een echte stormdag. Rond 10.00 uur vanmorgen werd bij meetpunt Vlissingen een uurgemiddelde windsnelheid van 9 Bft gemeten. Daarmee is er officieel sprake van een storm.

De komende uren kan op meer windstations langs de westkust de wind aantrekken tot stormkracht. ,,In het binnenland gaan we stormkracht niet bereiken, maar zijn de forse windstoten wel zeer opmerkelijk”, vertelt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza.

In het hele land komen er zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur voor, en in het noorden en westen van 100 tot 110 kilometer per uur. De piek valt in de laatste uren van de ochtend en aan het begin van de middag, met in het noorden en westen dan plaatselijk zeer zware windstoten van 100-110 km/uur. Naar verwachting gaat de storm rond 14.00 uur weer liggen.

Verkeersproblemen

Het KNMI heeft voor het hele land een code geel afgekondigd. Schiphol ondervindt weinig last van de storm, omdat de wind volgens een woordvoerster uit een gunstige richting komt. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers in het hele land te rekenen op zware windstoten, met name in de tweede helft van de ochtend en aan het begin van de middag. Vooral het vrachtverkeer, motorrijders en aanhangers moeten erop beducht zijn.

Het verkeer heeft vooral in Noord- en Zuid-Holland last van de storm, constateert de ANWB. Zo is de dijk Enkhuizen-Lelystad dicht voor zwaar verkeer en voor auto’s met aanhangers. Het staat stil op de A9 richting Amstelveen, bij knooppunt Rottepolderplein. Daar gebeurde een ongeluk met een auto met aanhanger. Op de aanhanger stond een mobiele bouwkeet. Op de Moerdijkbrug is een busje omgewaaid en daardoor is er vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda.

Zon

Tijdens dit onstuimige weer hoeven we geen rekening te houden met winterse perikelen want de temperatuur ligt in vrijwel heel het land tussen 10 en 12 graden. Tussen de voorbijrazende buien door is zelfs de zon te zien. In de loop van de middag neemt de wind langzaam af, maar aan de kust blijft het onstuimig. Het blijft tot en met maandag flink waaien en regenen, zeker aan zee staat er een krachtige wind.

Op verschillende plekken in Nederland zijn testlocaties gesloten door de storm. In Zeeland is de teststraat in Vlissingen donderdag uit voorzorg dicht. Mensen die een afspraak hadden, kunnen zich in Goes laten testen. Ook de testlocatie in de Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard is dicht

Bekijk het weer van Weerplaza in onderstaande playlist:

Volledig scherm Foto ter illustratie.