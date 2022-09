Leon en Reamon maken iconisch gebouw met 1600 panelen schoon: ‘Dit wil iedere glazenwasser doen’

Hoe een Ikea-schaal­tje van 3,99 euro de inspiratie was voor deze toeristen­trek­ker: ‘Zo is het echt gegaan’

Een groot, rond gebouw waarin je de complete skyline weerspiegeld ziet. Wie aan de voet van het Depot-gebouw in Rotterdam staat, zal het zich ongetwijfeld afvragen: welk genie heeft dit bedacht? Wat blijkt: een simpel Ikea-schaaltje van 3,99 euro vormt de inspiratie voor deze publiekstrekker waar zelfs The New York Times over schrijft. Vrijdag wordt het door de koning geopend.

1 november