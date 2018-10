Leraar cel in omdat hij nachten doorbracht met 15-jarig meisje

Sympathi­san­ten willen 200.000 euro ophalen voor ‘blok­keer-Frie­zen’

13:33 Sympathisanten van de 34 Friese verdachten die de A7 bij Joure blokkeerden op de dag van de sinterklaasintocht vorig jaar, hebben voor hen een crowdfundingscampagne in het leven geroepen. De bedoeling is zo veel mogelijk geld op te halen om de verdachten financiële compensatie te bieden als ze een celstraf krijgen of een taakstraf moeten doen.