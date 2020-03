Leraar en leerling missen elkaar nu de scholen dicht zijn

Juf Kelly Jansen van de Dr. E. Boekmanschool in Amsterdam mist haar groep 8'ers nu al, maar heeft in een week tijd van alles geleerd over lesgeven op afstand. En ook over haar leerlingen… Haar mond ging open van verbazing toen twee jongens uit haar klas vroegen wat ze voor spelling moesten doen. ,,De twee doerakjes van de klas, tegen wie ik altijd honderd keer moet zeggen dat ze hun werkboeken moeten pakken...”, zegt juf Kelly lachend. De leerlingen hóefden nog helemaal geen spelling te doen, nu zaten ze uit eigen beweging met de neus in de boeken. ,,Ik was helemaal verbaasd. Ze willen werken, anders vervelen ze zich.”