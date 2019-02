Leraar keek porno tijdens les, geen aanwijzingen dat hij erin werd geluisd

Gisteren maakte de school bekend de betreffende docent te hebben geschorst. De man zocht tijdens een huiswerkklas pornografische afbeeldingen op internet, maar had niet door dat de beamer nog aanstond. Daardoor konden de drie aanwezige leerlingen met de docent meekijken. Het tafereel werd gefilmd en verspreidde zich in rap tempo over het internet.



Ouders werden na het incident per brief geïnformeerd. Daarin wordt medegedeeld dat er een onderzoek is gestart en dat de docent tot nadere orde is geschorst.