'Leraar minder voor de klas, dat is ook beter voor leerling'

Wat kun je allemaal uit iemands DNA lezen?

10:30 Een DNA-test kun je tegenwoordig gewoon thuis doen. Je stuurt wat speeksel op naar een lab ergens in het buitenland, en een paar weken later hoor je hoe intelligent je bent, wie jouw voorouders waren, of je partner ook genetisch gezien de liefde van je leven is of dat je drager bent van een ziekte. De techniek om DNA uit te lezen wordt steeds goedkoper en dus zijn er steeds meer bedrijfjes die je van alles beloven op basis van een buisje speeksel.