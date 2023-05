Leraren krijgen rode vlekken van vragen over die vrije dagen, ouders van de dagen zelf

Kreeg kroongetui­ge nu wel of geen miljoenen? ‘Te gek voor woorden dat we dat niet kunnen toetsen’

Heeft kroongetuige Nabil B. een dikke zak geld gekregen voor zijn verklaringen, of juist niet? Zolang daar geen duidelijkheid over komt, kan er ook niet worden beoordeeld hoe betrouwbaar hij is. Dat zeggen de advocaten van Taghi's vermeende rechterhand Saïd Razzouki dinsdag tijdens een zitting in het liquidatieproces Marengo.