Leraren voelen zich bekocht door 'steuntje in de rug' tegen werkdruk

In het basisonderwijs heerst daarom de vrees dat de vier ton die nu vrij komt weggegooid geld is. Hoewel Slob op nieuwe inzichten hoopt die kunnen helpen om de 430 miljoen euro een goede bestemming te geven, denken de leraren niet dat die er gaan komen. ,,Hier worden alleen de consultants en adviesbureaus beter van. En we hebben het wel over vier ton,'' zegt Thijs Roovers van PO in Actie. Elke basisschool in Nederland moet extra geld krijgen en zelf in het team beslissen waar de grootste werkdruk ligt.



De actievoerende meesters vinden het niet uit te leggen dat alleen de eerste vijftig scholen geld krijgen. Roovers: ,,Wie het eerste biedt, die het eerste maalt. Zo ga je toch niet met het onderwijs om? Het ministerie had het geld beter kunnen oppotten.''