Lerarenstaking: helft van de basisscholen is vrijdag dicht

Voor het eerst in de geschiedenis voert het hele onderwijs volgende week actie. Docenten sluiten het protest af met een staking en manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Leraren op basisscholen tot en met universiteiten leggen het werk neer om te strijden voor betere salarissen en vermindering van de werkdruk.

In het voortgezet onderwijs blijven in ieder geval twintig scholen dicht, iets meer dan vijf procent. Op veel andere scholen staken groepjes leraren die een afvaardiging naar Den Haag sturen.

Lager

Met name in het mbo en hbo lijkt de stakingsbereidheid een stuk lager. Hoe dat komt, is onduidelijk want ook in deze sectoren kampen docenten met een hoge werkdruk. In het mbo constateren de vakbonden dat de meeste besturen geen salarissen doorbetalen tijdens de staking, waardoor leraren mogelijk doorwerken.