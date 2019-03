Leren schrijven? Carry Slee geeft tips

1. Niet storen a.u.b.

Schrijven begint met een goede werkplek waar je niet wordt gestoord. ,,Toen ik met schrijven begon, woonden mijn vrouw Elles en ik met onze twee kinderen in een vakantiehuisje’’, vertelt Slee, die in 1989 debuteerde met Rik en Roosje. ,,Ik timmerde op onze slaapkamer een werkblad aan de muur. Het was gehorig, dus ik deed oordoppen in en werkte vooral als de kinderen op school zaten. Hoe klein ook, het was míjn schrijfplekje, met mijn spullen: een pak printpapier, een paar boeken die me inspireerden - van Guus Kuijer en Roald Dahl - en mijn schrijfpen.’’