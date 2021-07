Lessen van Kinderdijk voor kersverse werelderfgoed: ‘Het kost veel, maar levert nóg meer op’

OM wil ‘Ba­lie-jihadist’ Aziz A. 23 jaar de cel in

27 juli Het Openbaar Ministerie wil dat de Syrische broers Aziz en Fatah A. respectievelijk 23 en 10 jaar de cel in gaan. De twee zouden in hun jaren in Syrië een leidinggevende rol hebben gespeeld bij de jihadistische terreurgroep Jabhat al-Nusra. De zaak kwam aan het rollen nadat Aziz in 2017 door andere Syriërs herkend werd op een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam.