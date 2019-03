Let trekt broek uit en probeert conductrice te wurgen in trein naar Haarlem

Klokkenlui­der over frauduleu­ze beleggers: ‘Zuipen, snuiven, feesten’

16:26 Morgen start in Amsterdam een megaproces tegen zeven mannen die verdacht worden van grootschalige beleggingsfraude. Het geld dat investeerders stopten in producten van bedrijven Noordenwind en Hollandsche Wind verdween in andermans zakken. De fiscale opsporingsdienst FIOD schat dat er voor 8 miljoen euro is gefraudeerd.