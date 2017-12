Interview VVD'er Klaas Dijkhoff: ‘Dochtertje Linde gaat mee met carnaval’

9:13 Hij is de slimste mens, meest sexy politicus en beste geklede man. Maar met de liefde van zijn leven sliep hij op zijn huwelijksnacht in een pipowagen. ‘Ik ben niet zo van de show’, zegt VVD-aanvoerder Klaas Dijkhoff, die net zo goed een koffietent was begonnen. Het Bredase zondagskind trouwde dit jaar in stilte met Anouk. In mei werd hij vader van dochter Linde. Heb je dan nog dromen over?