Leven van Jemaine (50) overhoop na ongeluk: ‘Ik voel me net een bejaarde’

Het is woensdagavond 21 maart, 2018. Jemaine rijdt van haar werk, een huisartsenpraktijk in Amsterdam, terug naar haar huis in Breda. Een paar minuten nadat ze de A10 oprijdt, schrikt ze. Een auto is zonder benzine gekomen en staat midden op de snelweg stil. In een reflex trapt de Bredase vol op de rem. Ze stopt op tijd, maar de auto achter haar heeft het te laat door en knalt in volle vaart bij haar achterop.



,,Ik vlieg naar voren en kom weer met een enorme klap terug in mijn stoel”, vertelt ze geëmotioneerd. ,,Mijn hoofd knalt met een enorme kracht tegen de hoofdsteun. De auto hoor ik in elkaar kreukelen, een afgrijselijk geluid. Ik was gelukkig niet ernstig gewond, maar ik wist direct dat het helemaal mis zat in mijn hoofd. Dat voelde ik gewoon.”



Maanden verstrijken en met de gezondheid van Jemaine gaat het bergafwaarts. ,,Ik kreeg in het begin ontzettende hoofdpijn en moet nu nog veel veel slapen om de dagen een beetje fatsoenlijk door te komen. Bij de praktijk in Eindhoven moet ik noodgedwongen stoppen om nog een beetje voor mijn dochtertje te kunnen zorgen. En in de tussentijd is er veel onzekerheid: wat is er toch in hemelsnaam met mij aan de hand?”



Een bezoekje aan de neuroloog geeft al snel duidelijkheid: Jemaine heeft last van het post commotioneel syndroom, een zware hersenschudding waar patiënten voor langere tijd last van blijven houden. Soms wel jarenlang, zonder dat ze precies weten wat het is.