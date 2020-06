Levend konijn in de glasbak gegooid, diertje bezweken

In eerste instantie werd er aan een kitten gedacht, maar er kwam een papieren zak uit de container waar een wit konijn in bleek te zitten. Het diertje was sterk verzwakt, hoe lang het in de container had gezeten is niet bekend. De dierenambulance werd gebeld en na wat eten en drinken knapte het konijn op.



Het knaagdier werd naar een opvanglocatie gebracht. Dierenambulance Zeeland laat in een update op Facebook weten dat het konijntje het uiteindelijk niet heeft gered. Wie meer weet over het dumpen van het konijn of iets heeft gezien, kan zich melden bij de politie, via 0900-8844.