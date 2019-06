Levenslang in de cel? Moordenaar Edwin Senff wil na 27 jaar weer vrij komen

Verbod op asbestda­ken op de lange baan

10:31 Het kabinetsvoorstel om asbestdaken per eind 2024 te verbieden, wordt aangepast. Nu gaat de ban pas in per 2028, is het nieuwe plan. Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) heeft het oorspronkelijke voorstel gewijzigd omdat het dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer.