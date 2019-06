Levenslang voor Gökmen Tanis?

Gökmen Tanis (dinsdag wordt hij 38) schoot op 18 maart van dit jaar in een Utrechtse tram drie mensen dood. Buiten de tram maakte hij nog een vierde slachtoffer. Twee jonge vrouwen raakten zwaargewond. Na een urenlange klopjacht werd hij in een woning aan de rand van het centrum opgepakt door een zwaarbewapend arrestatieteam. De stad haalde opgelucht adem, na een urenlange lockdown. Het Openbaar Ministerie denkt nu genoeg aanwijzingen te hebben dat Tanis zijn daad plande met een terroristisch oogmerk. Volgens het OM heeft hij de ten laste gelegde feiten bekend. Of Tanis ook expliciet heeft gezegd dat hij om zich heen schoot vanuit een terroristisch motief, wil het OM nog niet zeggen.



En dat laatste is wel cruciaal, zegt advocaat Jan Lintz. Hij is gepromoveerd op onderzoek hoe de begrippen ‘terroristisch oogmerk’ en ‘terroristisch misdrijf’ in de Nederlandse wet zijn opgenomen. ,,Als hij daadwerkelijk heeft gezegd dat hij handelde vanuit terroristisch oogmerk, is de zaak voor het OM niet heel moeilijk te bewijzen’’, zegt hij. ,,In combinatie met de vier dodelijke slachtoffers is er genoeg voor een veroordeling voor een terroristisch misdrijf.’’