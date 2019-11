‘Levensverwachting met zes jaar gestegen door schonere lucht’

De luchtkwaliteit was in 1980 een stuk slechter dan nu, schrijven onderzoekers van het RIVM dinsdag in het vakblad Atmospheric Environment. Als er sindsdien geen normen waren gesteld aan de uitstoot van fabrieken of auto’s, was de situatie nu nog veel erger geweest. Zo bedroeg de gemiddelde concentratie fijnstof destijds 59 microgram per kubieke meter. Dat was bij een ongebreidelde groei gestegen tot 102 microgram per kuub in 2015, maar is nu teruggebracht tot 12 microgram per kuub.