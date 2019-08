Lévi Weemoedt, wereldberoemd in Vlaanderen

‘Doden door automobi­lis­ten die lak hebben aan gordel­plicht’

2:56 Automobilisten in ons land rijden opvallend vaak rond zonder veiligheidsgordel. In 2017 kwamen alleen al op de rijkswegen achttien mensen om het leven die hun wettelijk verplichte autoriem niet om hadden. Dat is meer dan een kwart van het totale aantal dodelijke slachtoffers op de snelwegen.