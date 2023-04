Lhbti-jongeren belaagd tijdens bijeenkomst in Eindhoven, belangenorganisatie verdenkt voetbalsupporters

Kamervoor­zit­ter machteloos na onthullin­gen Forum: ‘Fractie zelf verantwoor­de­lijk voor integri­teit’

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp is ‘beperkt’ in haar mogelijkheden om integriteitskwesties binnen een fractie aan te pakken. ,,Er is geen gezagsrelatie tussen een Kamerlid en de Kamervoorzitter’’, zo reageert zij op onthullingen van deze nieuwssite over Forum voor Democratie.