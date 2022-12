Lhbti-ouderen vaak onbegrepen of eenzaam: ‘Op je 85ste terug de kast in, dat wil je niet’

Reacties op seksspeel­tjes bij Hema: ‘Nederland wordt steeds preutser, ik vraag me af of dat goed is’

‘Wie gaat er nu naar de Hema om een vibrator te kopen? Tja, dat is niet voor iedereen. Maar als geheelonthouder erger ik me ook niet aan de ruime keuze in wijn bij Hema. Past dat dan wel tussen de rompertjes en badschuim?’ en ‘Als ik toch zo’n figuur als Gideon van Meijeren in mijn bedrijf zou meemaken, kreeg hij toch gelijk de zak’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 16 december verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

14:31