Lichaam dode Zwollenaar in stukken gevonden in woning van boezemvriend

Het lichaam van de omgebrachte Deniz Guldogdu uit Zwolle blijkt in delen te zijn verstopt onder de vloer van het huis van verdachte Mark de G. De 38-jarige Turk is in stukken terug gevonden, melden verschillende bekenden van de verdachte en het slachtoffer.

Guldogdu en De G. waren boezemvrienden. De twee kenden elkaar sinds hun jeugd, kwamen bij elkaar op feestjes en gingen regelmatig samen op stap. Maar in februari van dit jaar kwam daar abrupt een einde aan, toen het slachtoffer werd gevonden in het huis van De G. in Zwolle-Zuid.



Guldogdu, vader van drie kinderen, werd tien dagen voor de lugubere vondst als vermist opgegeven. Familieleden sloegen alarm en zochten massaal naar hem. Naar verluidt zocht ook boezemvriend De G. mee naar Guldogdu.

Kruipruimte

In het weekend van 17 februari kreeg de politie een tip dat Guldogdu overleden zou zijn en in het huis van zijn vriend aan de Zuylenware zou liggen. De politie pakte bewoner De G. meteen op en zette de woning af. De politie doet, in nauwe samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut, een negen dagen durend onderzoek.



Tijdens de eerste vier dagen wordt een deel van de straat afgeschermd, daarna wordt nog dagen in het huis en in de achtertuin van De G. gezocht. Uiteindelijk stuiten rechercheurs op de lichaamsdelen, verstopt in de kruipruimte van het huis. Deniz Guldogdu blijkt te zijn doodgeschoten.

Vader