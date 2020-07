Lichaam gevonden in zee bij Ameland, mogelijk vermist Duits meisje (14)

Schrijf je in Waarom zij meedoen aan De Alternatie­ve Vierdaagse: ‘Het verzacht de pijn’

12:00 Tot verdriet van wandelend Nederland is ook de Nijmeegse Vierdaagse vanwege corona afgelast. Gelukkig is er De Alternatieve Vierdaagse. Vanuit je eigen woonplaats kun je, met hulp van een speciale wandelapp, 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag lopen. Drie deelnemers delen hun enthousiasme.