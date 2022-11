Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar vermiste Silvana Heber (36) uit Hoogeloon

Na dagen zoeken heeft de politie vermoedelijk het lichaam van de vermiste Silvana Heber (36) dinsdagavond laat gevonden in een klein bosperceeltje tussen Vessem en Hoogeloon (Noord-Brabant). De zoekplek kwam eerder die dag in beeld door erg concrete aanwijzingen tijdens het onderzoek

‘Op de plek waar we vanaf eind van de middag zochten, hebben wij vanavond rond 23.00 uur een lichaam gevonden’, schrijft de politie op Twitter. ‘Wij houden er rekening mee dat het gaat om de vermiste Silvana.’ Eerder op de avond bij programma Opsporing Verzocht meldde persofficier Janine Kramer al dat daar sporenonderzoek plaatsvond. ,,Hopelijk is er snel meer duidelijk”, zei Kramer toen.

Met het vinden komt een einde aan de onzekerheid voor de familie een een intensieve zoektocht vanaf het moment dat zaterdagochtend duidelijk was dat de vrouw uit Hoogeloon werd vermist toen ze niet op een afspraak bij familie verscheen. In Opsporing Verzocht werd nog een oproep gedaan aan iedereen die Heber sinds vrijdagavond heeft gezien en mogelijk meer informatie heeft.

Marlon B.

Wat de nieuwe aanwijzingen behelsden waardoor de politie op deze specifieke plek ging zoeken, is onbekend. Mogelijk betekent dit dat verdachte Marlon B. (41) na dagen zwijgen alsnog iets heeft gezegd over de locatie van Heber. Het onderzoek gaat dinsdagavond laat nog door om meer duidelijkheid te krijgen over de manier waarop ze om het leven is gekomen.

B. wordt inmiddels verdacht van moord en blijft nog zeker twee weken in de cel. Ondertussen wordt beetje bij beetje meer duidelijk over de omstandigheden waarin hij zich bevond. Met zijn vorige ex-vriendin was hij verwikkeld in een voogdijzaak over de omgangsregeling voor hun twee jonge zoons. De rechter gaf eerder beiden deels gelijk. Woensdag zou het hoger beroep dienen als voorlopig sluitstuk in hun conflict.

Silvana - met wie hij ook twee kinderen heeft - zou zich in hebben gespannen voor de belangen van de ex van B. Beide vrouwen werden tijdens hun relatie door hem mishandeld en dat wisten ze van elkaar. Daarbij kwam dat Silvana recent de relatie met hem beëindigde en twee dagen voor haar vermissing al spullen verhuisde naar een nieuwe woning in Hoogeloon.

Quote Hij hield iedereen op afstand. Ex-vriendin Marlon B.

Zijn vorige ex-vriendin - de moeder van zijn twee zoons - liet in haar deuropening weten niets over de zaak of hem kwijt te willen. En nee, ze denkt niet dat er mensen zijn die meer over zijn achtergrond willen of kunnen vertellen. ,,Hij hield iedereen op afstand.”

Dat beeld hadden inwoners van de Dyckmeesterstraat waar hij woonde ook van hem. Zo’n tweehonderd - deels aangeslagen - inwoners van Hoogeloon kwamen dinsdagavond samen in bijzijn van hun burgemeester en de politie. Zij kregen te horen dat ze weinig konden doen, de politie zou hen wel benaderen als dat nodig was.

Onderzoekskamp

Zo’n vijf kilometer verderop werd ondertussen bij het bosperceel van nog geen dertig meter bij dertig meter een klein onderzoekskamp opgetuigd in de regen. In het met schermen afgezette gebiedje werd niet meteen simpelweg gekeken naar sporen of tekenen van een lichaam. Verschillende zoekspecialisten maakten eerst een plan hoe het gebied het beste doorzocht kon worden zonder sporen aan te tasten.

Naast de Forensische Recherche - die ook al de woningen van de verdachte en het slachtoffer onder de loep namen - werkte ook het Landelijk Team Opsporen, Bergen en Identificeren (LTOBI) mee. Het LTOBI is gespecialiseerd in het vinden van begraven lichamen en bestaat uit verschillende experts; van hondengeleiders en medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut tot specialisten met grondradar en forensische archeologen.

De politie arresteerde vlak na Silvana’s vermissing haar 41-jarige ex-vriend.