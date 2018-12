Lichaam gevonden van vermiste vader die met dochter ging kiten: ‘zeer pijnlijke situatie’

Na de vermissing starten de hulpdiensten direct een uitgebreide zoekactie langs de kust en rond beide havenhoofden van Scheveningen. Op het strand werd gezocht door de brandweer, politie en de KNRM. De KNRM Scheveningen werd bijgestaan door de KNRM van Ter Heijde en Katwijk voor zoekslagen op het water. Ook vanuit de lucht werd met een helikopter van de kustwacht, zo meldt De Scheveninger.



Rond half negen 's avonds is de Kustwachthelikopter terug gegaan naar de basis, en heeft een politiehelikopter met warmtecamera de ondersteuning in de lucht overgenomen. Ondanks de grote inspanning van de betrokken hulpdiensten werd de vermiste vader gisterenavond niet gevonden. Om 20.57 uur is de zoekactie afgesloten, om vandaag die actie weer te hervatten. Volgens de brandweer was de zee zo wild, dat verder zoeken gisteren geen zin had. Vanmorgen ging de zoekactie verder op de plek waar de kite was gevonden. ,,We zijn verder gaan zoeken omdat we vermoedens hadden dat het lichaam daar ergens moest zijn”, meldt de brandweer. Uiteindelijk werd zijn lichaam rond half negen gevonden.