Lichaam in auto in kanaal bij Meppel is van vermiste Limburger

Nog even van de zon genieten: na Koningsdag week vol regen

11:15 Vandaag tijdens Koningsdag schijnt de zon nog, maar daarna is het over met de pret. Aankomende week wordt natter dan we deze aprilmaand gewend zijn. Naast de buien laat de zon zich minder vaak zien. De temperatuur is aankomende week zo’n 16 graden. Volgens weerman Lars van Galen van Weerplaza is dat normaal voor de periode van het jaar.