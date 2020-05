Lichaam van Mathijs (23) nog niet gevonden, zoekactie voor vandaag beëindigd

Mathijs is het vijfde slachtoffer van het surfdrama in de badplaats, waarbij in totaal vijf watersporters omkwamen. Defensie gebruikte speciale middelen waarmee onder water kan worden gezocht. Terwijl er werd gezocht, waagden surfers zich vandaag weer in de zee.

De aanvraag voor zoekhulp werd gisteravond gedaan. Eerder vanochtend werd gezocht bij het zuidelijke havenhoofd, na een melding dat er iets in het water zou zijn gezien. Daar werd niets gevonden. Het lichaam van de Delftenaar werd gisteren bij een zoekactie al gelokaliseerd, maar dreef toen weer weg. De zoekactie werd aan het einde van de middag gestaakt.

Onderwaterrobot

Een duikteam en een zogenoemd Remusteam vertrokken vanochtend uit Den Helder om te helpen bij de zoekactie. Dat laatste team werkt met een soort onderwaterrobot met sonar, die urenlang onderwater kan zoeken. Dat gebeurt nu tussen de havenhoofden, aangezien de vermiste surfer daar in de buurt voor het laatst is gezien. Daarbij is het weer dusdanig dat het niet makkelijk is elders te zoeken.



De kans dat het lichaam van Mathijs wordt gevonden met de onderwaterrobot acht Bernd Roelink, hoofd Communicatie Koninklijke Marine, zeer klein. ,,Omdat hij een surfpak aanhad.” Daardoor is de kans groot dat het lichaam niet naar de bodem zinkt. ,,Als het dan drijft, dan is het afhankelijk van het weer, de wind en de stroming waar het naartoe gaat.”

Volledig scherm Surfers in zee bij het strand van Scheveningen vandaag. In totaal vijf surfers kwamen ruim een dag eerder bij het Noordelijk Havenhoofd om het leven. Waarschijnlijk werden ze verrast door schuimvorming op de zee. © ANP

De onderwaterrobot zocht vanochtend al een half uur lang naar het stoffelijk overschot. Het apparaat werkt tot op de vierkante centimeter nauwkeurig. ,,De vorm en grootte van een object geven aan of het gaat om een vermist persoon of bijvoorbeeld een steen of winkelwagen.” De informatie is niet gelijk af te lezen, maar pas als de robot boven water komt.

Getroffen

Bij het surfdrama verloren maandagavond vijf jonge, sportieve surfers en zwemmers het leven. Joost en Sander bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. Dinsdag werden de lichamen van Pim en Max geborgen. Onderzoek moet uitwijzen hoe het zó mis kon gaan. Nooit eerder is Nederland getroffen door een drama waarbij zoveel zwemmers en surfers tegelijk omkwamen. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM).

Het verlies van de vijf jonge mannen is hard aangekomen in Scheveningen. In de badplaats hangen vlaggen én surfpakken halfstok. Bij surfschool The Shore op het strand bij het Noordelijk Havenhoofd en langs het water groeit de hoeveelheid bloemen. Jonge mensen troosten elkaar daar ook vanochtend weer. De surfclub lijkt de rouwplek voor dit drama te worden. ,,De nachtmerrie van elke ouder en partner", wordt gezegd over het verlies.

Namens Scheveningen legde stadsdeeldirecteur Mendy van Veen vanochtend ook bloemen bij The Shore. ,,Wat een verdriet”, twittert ze. ,,Onvoorstelbaar. Scheveningen is in rouw.” Burgemeester Johan Remkes van Den Haag sprak gisteravond tijdens een persconferentie van ‘onvoorstelbaar verdriet in Scheveningen’.

Overigens zijn er vanochtend op de plek van het drama weer surfers te zien die het water ingaan. Op de zee zit nog steeds een schuimlaag, zij het een stuk minder dan de afgelopen twee dagen.

Verlies

Bij het surfdrama kwamen vijf mensen om het leven. Het gaat om een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag, die maandagavond bezweken aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De andere slachtoffers, een Hagenaar (24) en Delftenaar (22), werden dinsdag gelokaliseerd en geborgen.

