Lichamen twee Nederlanders gevonden na grindongeluk

In totaal kwamen vier mensen onder het grind terecht. Twee anderen, onder wie een 55-jarige man uit Etten in de Achterhoek, raakten volgens de politie deels bedolven. Ze konden levend uit de afgeving worden gered. Ze zijn met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

De 42-jarige Nederlander werd vannacht gevonden door de Duitse politie. De zoektocht werd vannacht rond 01.30 uur gestaakt. Om 08.00 uur gingen de hulpdiensten verder met zoeken. De 52-jarige man werd even later gevonden. Volgens de Duitse politie ligt hij nog onder het grind. Artsen hebben vastgesteld dat hij is overleden, maar het was nog te gevaarlijk om hem te bergen. Het Nederlandse slachtoffer is wel geborgen.