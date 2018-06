Lichte aardbeving treft Noord-Hollands dorp Warder

In het Noord-Hollandse dorp Warder is afgelopen nacht een lichte aardbeving met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter gemeten. Dat meldt het KNMI.

De beving vond kort na middernacht plaats. Het epicentrum lag op drie kilometer diepte. Volgens het KNMI is de aardbeving veroorzaakt door gasboringen.

Het is niet de eerste keer dat Noord-Holland getroffen wordt door een beving. In 2015 werden trillingen gemeten bij het dorp Anna Paulowna, vlakbij Den Helder. Toen hadden de aardbevingen een kracht van 1,5 en 2,3.

Zeven keer zo hoog

De provincie Groningen wordt regelmatiger getroffen door zulke bevingen, veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. De ‘seismische energie’ in Groningen was in de eerste vier maanden van dit jaar zeven keer zo hoog als in 2017. Volgens het meteorologisch instituut leidt het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen – zoals het kabinet van plan is - niet automatisch tot minder aardbevingen.

Eind mei vond er ook een lichte aardbeving plaats in het zuiden van Nederland. De beving had een kracht van 3,2 en het epicentrum lag bij de Limburgse plaats Stramproy, aan de grens met België. De beving was op een diepte van zo'n 12 kilometer. In tegenstelling tot in Groningen en Warder hebben bevingen in Limburg een natuurlijke oorzaak. Ze zijn het gevolg van bewegingen in regionale breukensystemen in de aardkorst.

Zwaarste aardbeving tot nu toe gemeten

Meerdere mensen in België en Nederland meldden vorige maand dat ze de beving in Limburg voelden. Vooralsnog zijn er geen meldingen uit Warder gekomen. Voor zover bekend heeft de beving in Noord-Holland ook geen schade aangericht.

De zwaarste aardbeving die in Nederland tot nu toe gemeten is, was in 1992 in Roermond. Die beving had een kracht van 5,8.

KNMI on Twitter Recente aardbeving in Nederland: op 2018-06-04 om 23:01:02 UTC (01:01:02 NL) vond in #Warder een #aardbeving plaats met een magnitude van 2.5 (reviewed). https://t.co/5wyFiOoLkz