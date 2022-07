Lichtflits en keiharde explosie, meteen is zwangere bewoner wakker: ‘Dit is volledig uit het niks, zó raar’

Nieuwe aanhouding na dreigemen­ten en explosies rond drugsruzie: Utrechter (50) uitgebreid verhoord

Een 50-jarige Utrechter is aangehouden voor betrokkenheid bij een serie explosies en bedreigingen. De politie denkt dat de verdachte een voorname rol speelt in de drugsruzie die woedt in de lokale onderwereld.

22 juli